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​Буффон и Ремзи не сыграют с «Кальяри»

13 Марта 2021, 20:43,

«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые смогут выйти на поле в воскресном матче итальянского чемпионата против «Кальяри». Андреа Пирло по-прежнему сталкивается с кадровыми проблемами. «Старой синьоре» в ближайшем поединке не помогут Джанлуиджи Буффон и Аарон Ремзи. Также вне заявки оказались Мерих Демирал, Родриго Бентанкур и Пауло Дибала.

Матч между «Ювентусом» и «Кальяри» стартует четырнадцатого марта в восемь часов вечера по московскому времени. «Старой синьоре» важно вернуться на победный путь после вылета из Лиги чемпионов от «Порту».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала, Аарон Ремзи, Родриго Бентанкур, Мерих Демирал
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