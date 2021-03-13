​Буффон и Ремзи не сыграют с «Кальяри»

|
13 Марта 2021, 20:43,
|
|
«Ювентус» опубликовал список футболистов, которые смогут выйти на поле в воскресном матче итальянского чемпионата против «Кальяри». Андреа Пирло по-прежнему сталкивается с кадровыми проблемами. «Старой синьоре» в ближайшем поединке не помогут Джанлуиджи Буффон и Аарон Ремзи. Также вне заявки оказались Мерих Демирал, Родриго Бентанкур и Пауло Дибала.
Матч между «Ювентусом» и «Кальяри» стартует четырнадцатого марта в восемь часов вечера по московскому времени. «Старой синьоре» важно вернуться на победный путь после вылета из Лиги чемпионов от «Порту».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала, Аарон Ремзи, Родриго Бентанкур, Мерих Демирал