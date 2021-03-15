Пирло: «Роналду ответил критикам хет-триком в матче с «Кальяри»

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15 Марта 2021, 10:59,
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Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выступление нападающего Криштиану Роналду в матче 27-го тура Серии А против «Кальяри» (3:1). 36-летний португальский бомбардир оформил хет-трик в прошедшей встрече.
«Криштиану был очень зол, как и вся команда, из-за неудачного выступления в Лиге чемпионов. Роналду ответил критикам тремя голами. Это важный момент для него.
«Ювентусу» нужно сконцентрироваться на наборе очков. В конце сезона мы увидим, на каком месте окажемся», - приводит слова тренера Football-Italia.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду забил 23 гола (5 - с пенальти) в 23 поединках.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду, Андреа Пирло
Как бы там не было, но если минус эти три гола - привет очередное фиаско.
Критикам должна была отвечать оборона Юве а не атака с которой более менее все не плохо. Оборона опять же привезла гол. Берни привез, Щесны не спас. Щесны по крайней мере не лыбился, уже прогресс.
Это типа отбуцали мужика,а он ,чтобы доказать,что очень сильный,пошел бить школьника
Точнее наверное толпа школьников отбуцкала толпу мужиков, мужикам попалась другая толпа, на которой они отыгрались))) Но, если бы Рон не разозлился, то и эти школьники тоже отбуцкали бы мужиков.
Пирло и ранальда - сладкая парочка Юве... ЛЧ для старухи уже только в мечтах.... Да и со Скудетто вы уже попрощались.... Еще Аталанта в Кубке вас натянет... Идеальный тандем.... Вы на правильном пути, ребята... Кажется так нарцисс любит писать в соцсетях... Хе-хе...