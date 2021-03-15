Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло: «Роналду ответил критикам хет-триком в матче с «Кальяри»

15 Марта 2021, 10:59,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выступление нападающего Криштиану Роналду в матче 27-го тура Серии А против «Кальяри» (3:1). 36-летний португальский бомбардир оформил хет-трик в прошедшей встрече.

«Криштиану был очень зол, как и вся команда, из-за неудачного выступления в Лиге чемпионов. Роналду ответил критикам тремя голами. Это важный момент для него.

«Ювентусу» нужно сконцентрироваться на наборе очков. В конце сезона мы увидим, на каком месте окажемся», - приводит слова тренера Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду забил 23 гола (5 - с пенальти) в 23 поединках.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Андреа Пирло
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Комментарии (5)
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0
PoliticExpert
15 Марта 2021, 13:30

Как бы там не было, но если минус эти три гола - привет очередное фиаско.

0
beorn_n
15 Марта 2021, 12:11

Критикам должна была отвечать оборона Юве а не атака с которой более менее все не плохо. Оборона опять же привезла гол. Берни привез, Щесны не спас. Щесны по крайней мере не лыбился, уже прогресс.

2
Underdog
15 Марта 2021, 11:41

Это типа отбуцали мужика,а он ,чтобы доказать,что очень сильный,пошел бить школьника

0
PoliticExpert
15 Марта 2021, 13:28

Точнее наверное толпа школьников отбуцкала толпу мужиков, мужикам попалась другая толпа, на которой они отыгрались))) Но, если бы Рон не разозлился, то и эти школьники тоже отбуцкали бы мужиков.

2
Alex1972
15 Марта 2021, 11:07

Пирло и ранальда - сладкая парочка Юве... ЛЧ для старухи уже только в мечтах.... Да и со Скудетто вы уже попрощались.... Еще Аталанта в Кубке вас натянет... Идеальный тандем.... Вы на правильном пути, ребята... Кажется так нарцисс любит писать в соцсетях... Хе-хе...

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