Пирло: «Роналду ответил критикам хет-триком в матче с «Кальяри»

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выступление нападающего Криштиану Роналду в матче 27-го тура Серии А против «Кальяри» (3:1). 36-летний португальский бомбардир оформил хет-трик в прошедшей встрече.

«Криштиану был очень зол, как и вся команда, из-за неудачного выступления в Лиге чемпионов. Роналду ответил критикам тремя голами. Это важный момент для него.

«Ювентусу» нужно сконцентрироваться на наборе очков. В конце сезона мы увидим, на каком месте окажемся», - приводит слова тренера Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду забил 23 гола (5 - с пенальти) в 23 поединках.