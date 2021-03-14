В «Ювентусе» прокомментировали слухи об уходе Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на многочисленные слухи по поводу грядущего ухода из команды одного из лучших футболистов 21-го века Криштиану Роналду.

- Мне смешно. Никогда не думал, что в будущее Роналду кто-то будет сомневаться. Я вырос в городке, где люди в барах обсуждали Платини, Риверу, Баджо и других топ-футболистов. Роналду выиграл пять «Золотых мячей» и не знаю даже сколько кубков Лиги чемпионов. У него так много трофеев и голов за «Ювентус». Это привилегия иметь его в своем составе, и мы счастливы, что он здесь. Конечно же, он будет представлять будущее «Ювентуса» и дальше, - заявил Паратичи Sky Sport Italia.

36-летний Роналду играет в «Ювентусе» с 2018 года.