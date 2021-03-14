Хет-трик Роналду позволил «Ювентусу» спокойно обыграть «Кальяри»

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14 Марта 2021, 21:56,
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Матч 27-го тура Серии А против «Кальяри» получился для «Ювентуса» достаточно лёгким. Форвард Криштиану Роналду за полтайма оформил хет-трик, забив головой и обеими ногами. Сначала португалец замкнул подачу с углового, затем вколотил мяч в сетку с 11 метров, а вскоре сделал счет разгромным после передачи Федерико Кьезы. У хозяев гол престижа забил Джованни Симеоне.
«Ювентус» победил (3:1) и вплотную подобрался к «Милану».
Протокол игры
|10' Роналду Криштиану (0:1)
|25' Роналду Криштиану (0:2)
|32' Роналду Криштиану (0:3)
|(1:3) Симеоне Джованни 61'
Краньо Алессио • Чеппители Лука 69' ( Клаван Рагнар ( 69') • Годин Диего • Ругани Даниэле 83' ( Перейро Гастон ( 83') • Дзаппа Габриэле 70' ( Асамоа Квадво ( 70') • Марин Рэзван • Дункан Альфред 83' ( Дейола Алессандро ( 83') • Наингголан Раджа • Нандес Найтан • Педро Жоао • Симеоне Джованни 82' ( Черри Альберто ( 82')
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан 18' 83' ( Фработта Джанлука ( 83') • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо 70' ( Маккенни Уэстон ( 70') • Алекс Сандро 34' ( Бернардески Федерико ( 34') • Кулушевски Деян • Данило Луис • Рабио Адриен • Кьеза Федерико 83' ( Мело Артур ( 83') • Роналду Криштиану • 14'Мората Альваро 70' ( Бонуччи Леонардо ( 70')
Запасные: Дрэгушин Раду • Пинсольо Карло • Фаджоли Николо • Ди Пардо Алессандро • Гарофани Джованни
14 марта. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Кальяри
Ну что вы мне скажите в очередной раз, Месси Бог, Роналду лох))))))) СR7 респект
Да оба уже не торт, если честно,настает время молодежи. Я бы ещё согласился,если бы он Интеру например трельник отгрузил
Странно что в самой забивной лиге европы на данный момент это всего лишь 4й хет трик.
Ни матча без привоза. Сегодня это Берни. Атака молодцы. 1й тайм отработали и на отдых. Мечта хотябы 2 матча выходом одним составом. Когда же все впорядке будут. Если вместо Кулу поставить Дибалу, думаю все было бы раз в 10 лучше, такой атакой по 4-5 колотили бы. А так не хватает Дибалы, его ударов левой, его умных выводов. Кулу на подмену был бы норм.
У "кого-то" произошёл взрыв сверхновой...
P.S. Хе-хе...