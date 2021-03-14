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Хет-трик Роналду позволил «Ювентусу» спокойно обыграть «Кальяри»

14 Марта 2021, 21:56,

Матч 27-го тура Серии А против «Кальяри» получился для «Ювентуса» достаточно лёгким. Форвард Криштиану Роналду за полтайма оформил хет-трик, забив головой и обеими ногами. Сначала португалец замкнул подачу с углового, затем вколотил мяч в сетку с 11 метров, а вскоре сделал счет разгромным после передачи Федерико Кьезы. У хозяев гол престижа забил Джованни Симеоне.

«Ювентус» победил (3:1) и вплотную подобрался к «Милану».

Протокол игры  
Кальяри 1:3 Ювентус
    10' Роналду Криштиану (0:1)
    25' Роналду Криштиану (0:2)
    32' Роналду Криштиану (0:3)
(1:3) Симеоне Джованни 61'    
Краньо Алессио Чеппители Лука   69' (Клаван Рагнар (   69') Годин Диего Ругани Даниэле   83' (Перейро Гастон (   83') Дзаппа Габриэле   70' (Асамоа Квадво (   70') Марин Рэзван Дункан Альфред   83' (Дейола Алессандро (   83') Наингголан Раджа Нандес Найтан Педро Жоао Симеоне Джованни   82' (Черри Альберто (   82')
Запасные: Калабрези Артуро Валюкевич Себастьян Викарио Гульельмо Арести Симоне Трипальделли Алессандро Карбони Андреа Контини Джанлука
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   18'   83' (Фработта Джанлука (   83') Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо   70' (Маккенни Уэстон (   70') Алекс Сандро   34' (Бернардески Федерико (   34') Кулушевски Деян Данило Луис Рабио Адриен Кьеза Федерико   83' (Мело Артур (   83') Роналду Криштиану   14' Мората Альваро   70' (Бонуччи Леонардо (   70')
Запасные: Дрэгушин Раду Пинсольо Карло Фаджоли Николо Ди Пардо Алессандро Гарофани Джованни
14 марта. Стадион "Сарденья Арена" (Кальяри).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Кальяри
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Комментарии (6)
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0
Semyon
14 Марта 2021, 22:33
Эх если бы против Порту он был бы на поле ((((
1
kos34rus
14 Марта 2021, 22:21

Ну что вы мне скажите в очередной раз, Месси Бог, Роналду лох))))))) СR7 респект

0
Zenituwka
14 Марта 2021, 22:38

Да оба уже не торт, если честно,настает время молодежи. Я бы ещё согласился,если бы он Интеру например трельник отгрузил

0
beorn_n
14 Марта 2021, 22:18

Странно что в самой забивной лиге европы на данный момент это всего лишь 4й хет трик.

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0
beorn_n
14 Марта 2021, 22:13

Ни матча без привоза. Сегодня это Берни. Атака молодцы. 1й тайм отработали и на отдых. Мечта хотябы 2 матча выходом одним составом. Когда же все впорядке будут. Если вместо Кулу поставить Дибалу, думаю все было бы раз в 10 лучше, такой атакой по 4-5 колотили бы. А так не хватает Дибалы, его ударов левой, его умных выводов. Кулу на подмену был бы норм.

0
Fender1988
14 Марта 2021, 22:08

У "кого-то" произошёл взрыв сверхновой...
P.S. Хе-хе...

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