«ПСЖ» надеется подписать контракт с Месси или Роналду

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11 Марта 2021, 22:31,
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Лучшие футболисты последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси в течение суток покинули Лигу чемпионов уже после первой стадии плей-офф. И с новой силой плодятся слухи о дальнейшей судьбе угасающих звёзд.
Le Parisien сообщает о желании боссов «ПСЖ» укрепить свой состав Лионелем Месси, который станет свободным агентом по окончанию сезона. Аргентинцу готовят место на острие атаки рядом с Неймаром и Килианом Мбаппе.
В то же время парижане всерьез думают о варианте с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, это резервная опция, если не получится заполучить Лионеля Месси.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Лионель Месси
Месси скорее в МанСити, а Роналду в ПСЖ - более вероятно.