«ПСЖ» надеется подписать контракт с Месси или Роналду

Лучшие футболисты последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси в течение суток покинули Лигу чемпионов уже после первой стадии плей-офф. И с новой силой плодятся слухи о дальнейшей судьбе угасающих звёзд.

Le Parisien сообщает о желании боссов «ПСЖ» укрепить свой состав Лионелем Месси, который станет свободным агентом по окончанию сезона. Аргентинцу готовят место на острие атаки рядом с Неймаром и Килианом Мбаппе.

В то же время парижане всерьез думают о варианте с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, это резервная опция, если не получится заполучить Лионеля Месси.