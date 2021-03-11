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«ПСЖ» надеется подписать контракт с Месси или Роналду

11 Марта 2021, 22:31,

Лучшие футболисты последнего десятилетия Криштиану Роналду и Лионель Месси в течение суток покинули Лигу чемпионов уже после первой стадии плей-офф. И с новой силой плодятся слухи о дальнейшей судьбе угасающих звёзд.

Le Parisien сообщает о желании боссов «ПСЖ» укрепить свой состав Лионелем Месси, который станет свободным агентом по окончанию сезона. Аргентинцу готовят место на острие атаки рядом с Неймаром и Килианом Мбаппе.

В то же время парижане всерьез думают о варианте с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, это резервная опция, если не получится заполучить Лионеля Месси.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ювентус, ПСЖ, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
11 Марта 2021, 22:42

Месси скорее в МанСити, а Роналду в ПСЖ - более вероятно.

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