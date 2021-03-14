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Экс-арбитр Марелли: Роналду нужно было удалять в начале матча с «Кальяри»

14 Марта 2021, 22:50,

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом тайме матча Серии А против «Кальяри» (3:1), но португалец рисковал досрочно завершить игру уже после первого гола.

Бывший арбитр Лука Марелли считает, что Роналду должны были удалять за столкновение с голкипером Алессио Краньо, атакующий игрок ногой попал по лицу соперника, после чего тот упал на газон с рассечением подбородка. За это виновник инцидента был предупрежден.

«Роналду заслуживал красной карточки, пускай ненамеренно было сыграно, но это серьезное нарушение, которое тянуло на удаление. Очень жаль, что судьи на ВАР не вмешались», - приводит слова Марелли Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, лука марелли
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
14 Марта 2021, 23:10

Да он бы повесился после этого...

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