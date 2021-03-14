Экс-арбитр Марелли: Роналду нужно было удалять в начале матча с «Кальяри»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил хет-трик в первом тайме матча Серии А против «Кальяри» (3:1), но португалец рисковал досрочно завершить игру уже после первого гола.

Бывший арбитр Лука Марелли считает, что Роналду должны были удалять за столкновение с голкипером Алессио Краньо, атакующий игрок ногой попал по лицу соперника, после чего тот упал на газон с рассечением подбородка. За это виновник инцидента был предупрежден.

«Роналду заслуживал красной карточки, пускай ненамеренно было сыграно, но это серьезное нарушение, которое тянуло на удаление. Очень жаль, что судьи на ВАР не вмешались», - приводит слова Марелли Football Italia.