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Роналду сыграл 600 матчей в высших дивизионах

15 Марта 2021, 11:17,

Португальский форвард Криштиану Роналду принял участие во вчерашнем поединке туринского «Ювентуса» против «Кальяри» в рамках 27-го тура Серии А. «Старая синьора» одержала победу со счетом 3:1, а 36-летний бомбардир оформил хет-трик.

Как информирует Gracenote Live в «Твиттере», эта встреча стала для нападающего 600-й в высших дивизионах. Роналду сыграл 292 матча за «Реал», 196 поединков провел в составе «Манчестер Юнайтед», 87 - в «Ювентусе» и 25 - в «Спортинге». В этих поединках Криштиану отметился 473 забитыми мячами.

«Ювентус» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда Андреа Пирло отстает от лидера на десять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
15 Марта 2021, 13:11

Отсюда и неоценимый опыт, и статус одного из лучших игроков в истории футбола. Феноменальная результативность, феноменальная стабильность и отсутствие травм - вот что сделало Роналду лицом эпохи современного футбола.

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