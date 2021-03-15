Роналду сыграл 600 матчей в высших дивизионах

Португальский форвард Криштиану Роналду принял участие во вчерашнем поединке туринского «Ювентуса» против «Кальяри» в рамках 27-го тура Серии А. «Старая синьора» одержала победу со счетом 3:1, а 36-летний бомбардир оформил хет-трик.

Как информирует Gracenote Live в «Твиттере», эта встреча стала для нападающего 600-й в высших дивизионах. Роналду сыграл 292 матча за «Реал», 196 поединков провел в составе «Манчестер Юнайтед», 87 - в «Ювентусе» и 25 - в «Спортинге». В этих поединках Криштиану отметился 473 забитыми мячами.

«Ювентус» набрал 55 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда Андреа Пирло отстает от лидера на десять баллов.