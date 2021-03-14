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Роналду: «Будучи ребёнком на Мадейре я и не мечтал, что однажды превзойду результат Пеле»

14 Марта 2021, 23:57,

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением по поводу нового рекорда результативности.

- Сегодня я забил 770-й гол в официальных матчах и первые слова скажу в адрес Пеле. Нет игрока на планете, который бы не рос на рассказах о его матчах, голах и достижениях, и я не исключение.

Будучи ребенком на Мадейре я и не мечтал, что однажды превзойду его результат.

Спасибо всем, кто принимал участие вместе со мной в этом восхитительном путешествии - моим партнерам, соперникам, болельщикам этой прекрасной игры со всего мира и, прежде всего, моей семье и близким друзьям. Я бы ничего без вас не добился, - написал Роналду в «Инстаграме».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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