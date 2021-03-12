Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Многострадальный матч «Ювентус» - «Наполи» снова перенесён

12 Марта 2021, 22:55,

Руководство Серии А назвало новую дату проведения матча третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи». Напомним, что игра должна была состояться полгода назад, 4 октября, но гости не полетели в Турин, получив запрет от местного органа здравоохранения, так как в команде были заболевшие коронавирусом. Серия А засчитала «Наполи» техническое поражение и оштрафовала на одно очко, но пострадавшая сторона выиграла апелляцию.

Планировалось, что команды выйдут на поле 17 марта, но по просьбе обеих сторон матч был подвинут на 7 апреля.

После 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» идет на третьем месте, а «Наполи» - на шестом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Наполи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола