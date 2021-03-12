Многострадальный матч «Ювентус» - «Наполи» снова перенесён

Руководство Серии А назвало новую дату проведения матча третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи». Напомним, что игра должна была состояться полгода назад, 4 октября, но гости не полетели в Турин, получив запрет от местного органа здравоохранения, так как в команде были заболевшие коронавирусом. Серия А засчитала «Наполи» техническое поражение и оштрафовала на одно очко, но пострадавшая сторона выиграла апелляцию.

Планировалось, что команды выйдут на поле 17 марта, но по просьбе обеих сторон матч был подвинут на 7 апреля.

После 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» идет на третьем месте, а «Наполи» - на шестом.