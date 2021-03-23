Маркизио: «Ювентус» может забыть о десятом скудетто подряд»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио оценил шансы «старой синьоры» в борьбе за скудетто в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«Думаю, что после игры с «Беневенто» можно забыть о десятом чемпионстве подряд. Соперник в недавнем матче продемонстрировал огромную самоотдачу, чего не просматривалось со стороны «Ювентуса». Что касается Андреа Пирло, то затрудняюсь спрогнозировать его будущее», - приводит слова Маркизио портал Goal.

«Бьянконери» занимают четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидера на десять баллов.