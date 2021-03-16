Кассано: «Переход Роналду в «Ювентус» - абсолютный провал»

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал итальянский период карьеры форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

- «Ювентус» приобрел его для триумфа в Лиге чемпионов, но с ним всё стало хуже, чем было, - заявил Кассано Sky Sport Italia. - Без Роналду в команде она бы выиграла Скудетто. Его переход был абсолютным провалом, это большая ошибка. «Ювентус» 120 лет подряд был нацелен исключительно на победы, но при Сарри и Пирло пытался изменить своим принципам.

Напомним, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии А на 10 очков отстает от лидера турнира, «Интера».