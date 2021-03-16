Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кассано: «Переход Роналду в «Ювентус» - абсолютный провал»

16 Марта 2021, 21:30,

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал итальянский период карьеры форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

- «Ювентус» приобрел его для триумфа в Лиге чемпионов, но с ним всё стало хуже, чем было, - заявил Кассано Sky Sport Italia. - Без Роналду в команде она бы выиграла Скудетто. Его переход был абсолютным провалом, это большая ошибка. «Ювентус» 120 лет подряд был нацелен исключительно на победы, но при Сарри и Пирло пытался изменить своим принципам.

Напомним, что «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии А на 10 очков отстает от лидера турнира, «Интера».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Сборная Италии, Антонио Кассано
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Reich83
16 Марта 2021, 21:40

хуже стало только с тренерами

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола