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​Пирло – о коронавирусе в «Интере»: «В некотором смысле им повезло»

20 Марта 2021, 19:44,

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло дал комментарий в преддверии матча против «Беневенто».

На текущий момент «Ювентус» отстаёт от «Интера» на десять очков, проведя на игру меньше. На этих выходных миланская команда играть не будет – из-за заражений коронавирусом её матч против «Сассуоло» был перенесён.

«Наш долг – оказывать давление на «Интер». Мы можем сократить отставание, но всё зависит от нас. В некотором смысле «Интеру» повезло, ведь они могут не отпускать игроков в сборные», - сказал Пирло во время пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Андреа Пирло
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