Филиппо Индзаги: «У меня была заготовлена речь на случай поражения от «Ювентуса»

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги дал комментарий после матча с «Ювентусом» (1:0).

- Я говорил ребятам, что можно набрать очки в Турине. Это невероятные футболисты. Перед игрой я сказал, что буду благодарен им до конца жизни. Уже была заготовлена речь на случай поражения. Я суеверен, но должен был рациональным. Конечно, это редкий случай, когда набираешь четыре очка в играх с «Ювентусом». В начале сезона мы были бы счастливы той позиции, на которой находимся сейчас, - заявил Филиппо Индзаги Sky Sport Italia.

«Беневенто» находится на 15-м месте в семи очках над зоной вылета в Серии А.