Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду открыл секрет наслаждения игрой в футбол

19 Марта 2021, 23:38,

Лучший игрок прошлого сезона Серии А, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду оценил чемпионат Италии 2019/20.

- Это был странный год, год, повторения которого никто бы не хотел. Но на личном и командном уровне  все было положительно, потому что мы выиграли чемпионский титул, - заявил Роналду Sky Sport Italia. - Сначала было сложно играть на пустых стадионах, но наша цель была - завоевание Скудетто. И мы ее добились.

- Думаю, что вера, выносливость и страсть - секрет того, что я все еще наслаждаюсь футболом. Я мотивирован, и эти элементы должны соседствовать, иначе нельзя играть на таком уровне в 35, 36, 37 или 40, - добавил Роналду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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