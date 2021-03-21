Гайч забил «Ювентусу», «Беневенто» близок к сенсации

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома играет против «Беневенто», который является неудобным для него соперником. Матч первого круга завершился вничью 1:1, а сегодня «старая синьора» никак не может отправить мяч в ворота противника, имея перевес как в контроле мяча, так и по ударам. На 69-й минуте аутсайдер вовсе открыл счет. Принадлежащий ЦСКА Адольфо Гайч перехватил неаккуратный пас Данило Мело около штрафной площади туринцев и вколотил мяч в сетку. У «Ювентуса» есть четверть тайма, чтобы исправить ситуацию.

Для аргентинца это пятый матч в составе «ведьм» и второй гол. За «армейцев» Гайч забил лишь раз в 18 поединках.