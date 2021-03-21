Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гайч забил «Ювентусу», «Беневенто» близок к сенсации

21 Марта 2021, 18:34,

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома играет против «Беневенто», который является неудобным для него соперником. Матч первого круга завершился вничью 1:1, а сегодня «старая синьора» никак не может отправить мяч в ворота противника, имея перевес как в контроле мяча, так и по ударам. На 69-й минуте аутсайдер вовсе открыл счет. Принадлежащий ЦСКА Адольфо Гайч перехватил неаккуратный пас Данило Мело около штрафной площади туринцев и вколотил мяч в сетку. У «Ювентуса» есть четверть тайма, чтобы исправить ситуацию.

Для аргентинца это пятый матч в составе «ведьм» и второй гол. За «армейцев» Гайч забил лишь раз в 18 поединках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Беневенто, Адольфо Гайч
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
21 Марта 2021, 19:32

Все-таки СВИНЬЕ далеко до настоящего КОЗЛА.... Хе-хе...

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