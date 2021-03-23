Филиппо Индзаги: «Гайч напоминает Левандовски»

Наставник «Беневенто» Филиппо Индзаги оценил игру аргентинского нападающего Адольфо Гайча в недавнем поединке чемпионата Италии против туринского «Ювентуса» (1:0). Форвард забил единственный гол в матче.

«Адольфо - хороший футболист, он обладает хорошей физикой и скоростью. Гайч мало говорит и много тренируется. Сейчас он не в оптимальной форме, ему нужно прогрессировать. По характеристикам он напоминает Роберта Левандовски», - передает слова специалиста сайт Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что Гайч принадлежит московскому ЦСКА. В «Беневенто» аргентинский форвард перешел в зимнее трансферное окно на правах аренды.