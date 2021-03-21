Мората: «Нужно здорово сыграть с огнём в глазах и нацеленностью на титул»

В воскресенье «Ювентус» играет в матче Серии А против «Беневенто» и в случае успешного результата в сражении с аутсайдером может выйти на чистое второе место.

- Мы всегда верим и должны всегда пытаться набрать три очка, когда есть такая возможность, - заявил перед началом встречи форвард туринцев Альваро Мората в эфире Sky Sport Italia и JTV. - Послание этой команды: нужно стараться выиграть всё или максимум из возможного. У нас еще один шанс сегодня на домашнем стадионе, и это значит, что три очка должны быть нашими. Нужно здорово сыграть с огнем в глазах и нацеленностью на титул.

В начале второго тайма матча «Ювентус» - «Беневенто» счет не открыт.