Пенальти, удаление, дебютный гол и супергол: «Динамо» в нервном матче превзошло «Ахмат»

«Ахмат» и «Динамо» выдали в 20-м туре РПЛ нешуточную битву в Грозном.

Московское «Динамо» в Грозном пыталось прервать последовательность из двух подряд поражений в РПЛ. Концовку прошлого года команда Сандро Шварца провела плохо, а теперь немецкий тренер хотел развернуть ситуацию в позитивную для себя сторону. Что касается «Ахмата», то он завершил первую часть сезона пятью матчами в чемпионате без побед, и амбициозный Андрей Талалаев тоже настраивал своих подопечных на победу.

В дебюте встречи гостям удалось забить гол с пенальти, что в дальнейшем стало для них хорошим подспорьем. На шестой минуте Захарян прострелил с правого фланга, и мяч попал сначала в ногу, а затем в руку подкатившегося Анхеля. Главный арбитр Владислав Безбородов обратился к монитору, посмотрел повтор и поставил пенальти. Фомину не составило труда переиграть с точки Шелию. Динамовец отправил снаряд в левый угол и угадал, так как вратарь упал в другую сторону (0:1).

Естественно, «Ахмат» не хотел проигрывать на домашнем стадионе, его подгоняли вперёд родные стены и трибуны. Атмосфера сформировалась нервная, с жёлтыми карточками и так далее. Динамовцам нужно было не дрогнуть по такой непростой игре, и они держались. Хозяева исполняли много стандартов, оказывались во «вне игры», Бериша падал в чужой штрафной с претензией на пенальти и получал предупреждение за симуляцию. Но на перерыв команды ушли при счёте 0:2. На 37-й минуте 17-летний динамовец Захарян принял пас от Лесового, отправил в чужой штрафной в буфет Анхеля и в падении проткнул мяч в створ мимо Шелии. Таким образом Захарян забил свой дебютный гол за главную команду московского «Динамо».

Во втором тайме «Ахмат» не успокаивался и вязко давил на «бело-голубых», которым в ряде моментов реально везло. Заводной Бериша вывалился один на один с Шуниным и послал мяч в штангу, а с левого полуфланга он же пальнул немного мимо ближней девятки. Но на 68-й минуте фортуна повернулась лицом уже к грозненцам. Бериша с левого полуфланга доставил мяч в центральную зону, откуда Швец красиво носком подсёк мяч в ворота. Снаряд летел отнюдь не в угол, однако Шунин махнул рукой мимо мяча и не справился (1:2).

Накал возрос, но гостям пошли на пользу две остановки игры, когда Тимофеев получил вторую жёлтую карточку за грубый подкат, а Бериша столкнулся с Ордецом и был подальше от греха заменён Талалаевым, чтобы тоже не удалиться. После возобновления игры «Ахмат» продолжал забрасывать мяч в чужую штрафную, но моментов уже не возникало, да и всё-таки у хозяев снизился запал, помогавший им раньше держать соперника в тонусе. «Динамо» на последних минутах не столько терпело, сколько упражнялось в контратаках. Гости приплюсовали к набранным до этого тридцати очкам ещё три и догнали «Ростов».

Кирилл Иванцов