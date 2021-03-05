Шварц: «Было очень непросто играть в такой напряженной обстановке при болельщиках «Ахмата»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Тамбовом» дал оценку прошлому матчу с «Ахматом» и отметил, что не будет беречь игроков перед встречей со «Спартаком».

- Ожидаете ли вы увидеть в составе «Тамбова» Карапузова и Терехова. Как для вас лучше, чтобы они вышли на поле или нет?

- Мы думаем, что оба игрока примут участие с первых минут. Это достаточно талантливые игроки. Мы готовы к той схеме, что была в первом круге. Посмотрим, как игра сложится в воскресенье с точки зрения этих вопросов.

- Могли бы вы представить, что в Германии сложится такая ситуация, как с «Тамбовом», что клуб окажется на грани банкротства, а Бундеслига будет помогать ему доиграть сезон?

- Я не знаю всех финансовых проблем, которые испытал на себе «Тамбов». Это не моя головная боль. То, что мне нужно делать, мы делаем с тренерским штабом, готовимся к матчу, понимаем, что нас ждет серьезный соперник. Хорошо, что у команды появилась возможность доиграть чемпионат до конца.

- У «Динамо» после «Тамбова» матч со «Спартаком». На желтых карточках «висят» ключевые игроки Евгеньев и Фомин. Это может повлиять на выбор состава или проведете с ними отдельную беседу, чтобы обошлись без карточек?

- Мы смотрим на тех игроков, которые смогут принести нам максимальную пользу, проявить свои лучшие качества, от этого мы отталкиваемся. В данном случае не говорим о количестве карточек, мы понимаем, что на следующей короткой неделе надо будет готовиться к матчу со «Спартаком».

- Во втором тайме матча с «Ахматом» вы поменяли местами Фомина и Шиманьски. Чем вызвана эта перестановка, как она повлияла на игру команды во втором тайме? Потому что он у команды не получился.

- Дело в том, что в первом тайме у Шиманьски была желтая карточка. Как вы знаете, большая часть угроз исходила с того фланга, где играл Бериша. Мы эту ситуацию держали в голове и пытались избежать второй желтой карточки, которая могла стать красной для Шиманьски. На самом деле у нас получилось два абсолютно разных тайма. В первом мы очень хорошо себя проявили, у нас был большой процент владения мячом, мы хорошо шли в прессинг. Я считаю, что тот счет, который был после первого тайма, он был абсолютно заслуженным. Неудивительно, что «Ахмат» перестроил игру и был абсолютно заряженным, потому что проигрывал. Соперник перешел больше на игру длинными передачами. Соответственно была борьба за второй мяч, в которую мы не всегда хорошо вступали и проигрывали. Второй тайм сложился не настолько хорошо как первый. В то же время хочу отдать должное своей команде, она проявила бойцовский характер. Было очень непросто играть в такой напряженной обстановке при болельщиках чужой команды. В то же время я понимаю и благодарен своим ребятам, что они смогли выдержать столь сложный эмоциональный пресс и добиться победы.