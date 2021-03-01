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Талалаев – о поражении от «Динамо»: «Нужно было забить свои 2-3 мяча»

01 Марта 2021, 00:59,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2).

«Нужно было забить свои 2-3 мяча, попадать в створ и после прострела, и после выхода один на один. Забей мы пораньше, уверен, мы бы справились», - цитирует Талалаева пресс-служба грозненского клуба.

После двадцати туров «Ахмат» занимает лишь одиннадцатое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать шесть очков.

В двадцать первом туре подопечные Талалева сыграют в гостях против ЦСКА, встреча запланирована на восьмое марта, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Ахмат, Андрей Талалаев
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