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Шварц – о победе над «Ахматом»: «В некоторых ситуациях нам повезло»

01 Марта 2021, 00:25,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.

«Я доволен результатом встречи. В некоторых ситуациях нам повезло. Хорошо, что мы проявили себя как команда», - цитирует Шварца пресс-служба московского клуба.

«Динамо» после сегодняшней победы расположилось на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от идущего первым «Зенита» составляет девять зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Шварца встретятся с «Тамбовом», матч запланирован на воскресенье, седьмое марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Ахмат, Сандро Шварц
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