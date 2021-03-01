Шварц – о победе над «Ахматом»: «В некоторых ситуациях нам повезло»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в двадцатом туре российской Премьер-лиги.

«Я доволен результатом встречи. В некоторых ситуациях нам повезло. Хорошо, что мы проявили себя как команда», - цитирует Шварца пресс-служба московского клуба.

«Динамо» после сегодняшней победы расположилось на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от идущего первым «Зенита» составляет девять зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Шварца встретятся с «Тамбовом», матч запланирован на воскресенье, седьмое марта.