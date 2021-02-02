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Шварц похвалил Тюкавина после товарищеской встречи

02 Февраля 2021, 20:45,

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий относительно выступления 18-летнего нападающего команды Константина Тюкавина, оформившего хет-трик в товарищеской встрече против черногорского «Рудара». 

«Он активен в игре и находит правильные позиции против низко обороняющихся команд. Он создаёт моменты в штрафной и за её пределами», - цитирует Шварца пресс-служба команды.

В текущем сезоне Константин провёл за «Динамо» 5 игр в российской Премьер-лиге, но не отметился результативными действиями, а лишь заработал жёлтую карточку. В Профессиональной футбольной лиге за «Динамо-2» форвард в этом сезоне сыграл 10 матчей и забил 6 мячей. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Динамо Москва, РПЛ, Сандро Шварц
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