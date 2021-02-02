Шварц похвалил Тюкавина после товарищеской встречи

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий относительно выступления 18-летнего нападающего команды Константина Тюкавина, оформившего хет-трик в товарищеской встрече против черногорского «Рудара».

«Он активен в игре и находит правильные позиции против низко обороняющихся команд. Он создаёт моменты в штрафной и за её пределами», - цитирует Шварца пресс-служба команды.

В текущем сезоне Константин провёл за «Динамо» 5 игр в российской Премьер-лиге, но не отметился результативными действиями, а лишь заработал жёлтую карточку. В Профессиональной футбольной лиге за «Динамо-2» форвард в этом сезоне сыграл 10 матчей и забил 6 мячей.