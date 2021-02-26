Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шварц: «Из-за дисквалификации Евгеньева либо поменяем схему, либо также поменяем игрока по позиции»

26 Февраля 2021, 15:50,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube рассказал о предстоящей игре с «Ахматом», готовности Дмитрия Скопинцева и ротации в обороне.

- Ваши ожидания от матча с «Ахматом»?

- Команда «Ахмат» проявляет себя очень агрессивно, особенно когда играет дома. Мы ожидаем интенсивной игры с нашей стороны, мы понимаем, что будет очень непростой матч против хорошо организованной команды.

- Какое состояние травмированных игроков, сыграет ли Скопинцев?

- Дмитрий Скопинцев тренируется с нами неделю. Касательно того, примет он участие в матче или нет, примем решение чуть позже. Завтра по итогам тренировок. У нас точно не примут участие Слепов и Клинтон.

- Матч с «Ахматом» по карточкам пропускает Евгеньев. Уже придумали кем его заменить? Будут ли изменения по схеме?

- Да, конечно, это достаточно сложное решение. У нас есть два варианта по развитию событий. Мы либо поменяем схему, либо также поменяем игрока по позиции. Перед нами стоит сложное решение, будет ли играть вместо Евгеньева Роман Нойштедтер либо Заур Плиев. В то же время нужно сказать, что хорошо себя проявляет в тренировочном процессе Кутицкий. Поэтому пока решение касательно второго центрального защитника пока не принято. Либо мы, может быть, как сыграли против «Зенита», можем сыграть в три центральных защитника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола