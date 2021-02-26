Шварц: «Из-за дисквалификации Евгеньева либо поменяем схему, либо также поменяем игрока по позиции»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube рассказал о предстоящей игре с «Ахматом», готовности Дмитрия Скопинцева и ротации в обороне.

- Ваши ожидания от матча с «Ахматом»?

- Команда «Ахмат» проявляет себя очень агрессивно, особенно когда играет дома. Мы ожидаем интенсивной игры с нашей стороны, мы понимаем, что будет очень непростой матч против хорошо организованной команды.

- Какое состояние травмированных игроков, сыграет ли Скопинцев?

- Дмитрий Скопинцев тренируется с нами неделю. Касательно того, примет он участие в матче или нет, примем решение чуть позже. Завтра по итогам тренировок. У нас точно не примут участие Слепов и Клинтон.

- Матч с «Ахматом» по карточкам пропускает Евгеньев. Уже придумали кем его заменить? Будут ли изменения по схеме?

- Да, конечно, это достаточно сложное решение. У нас есть два варианта по развитию событий. Мы либо поменяем схему, либо также поменяем игрока по позиции. Перед нами стоит сложное решение, будет ли играть вместо Евгеньева Роман Нойштедтер либо Заур Плиев. В то же время нужно сказать, что хорошо себя проявляет в тренировочном процессе Кутицкий. Поэтому пока решение касательно второго центрального защитника пока не принято. Либо мы, может быть, как сыграли против «Зенита», можем сыграть в три центральных защитника.