Фомин: «Во втором тайме немного начали играть от обороны, подсели»

Лучший футболист матча «Ахмат» - «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о матче. Второй тайм получился гораздо сложнее первого?

- Да, первый тайм - забили два мяча, были еще подходы и опасные моменты. В целом контролировали игру. Во втором тайме, понятно, счет был благоприятный, немного начали играть от обороны, подсели. Конечно, «Ахмат» давил, дома играл. Но самое главное, что мы сегодня победили, будем двигаться дальше.

- Как нос? Не сломан, все в порядке?

- Нормально. Вроде все в порядке.

- Есть ли дополнительная мотивация, что сегодня на трибуне находился Станислав Черчесов?

- Я не знал, что тренер был на матче, вот только сейчас от вас узнаю.