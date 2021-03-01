Президент «Ахмата» - о поражении от «Динамо»: «Безбородов - самый лучший судья в мире»

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов поделился мнением о работе судьи Владислава Безбородова в домашнем поединке 20-го тура чемпионата России против столичного «Динамо». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.

«Поздравляю Владислава Безбородова. Влад, вы самый лучший судья в мире», - гласит сообщение руководителя в «Инстаграме».

Напомним, что на старте встречи рефери назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». В концовке второго тайма Безбородов оставил грозненцев вдесятером, удалив Артёма Тимофеева.

«Динамо» набрало 33 очка и занимает шестое место в РПЛ, «Ахмат» с 26 баллами располагается на 11-й позиции.