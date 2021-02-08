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«Динамо» назвало соперников на третьем сборе

08 Февраля 2021, 11:59,

Московское «Динамо» определилось с соперниками по товарищеским поединкам на тренировочном сборе в Турции. Столичный клуб будет проводить подготовку к возобновлению сезона с 10-го по 18-е февраля.

Пресс-служба клуба отрапортовала, что подопечные Сандро Шварца встретятся с «Сочи» и клубом «Ордабасы», представляющим Казахстан. Оба матча состоятся в воскресенье, 14-го февраля. Игры пройдут в закрытом формате и транслироваться не будут.

По итогам 19 туров российской Премьер-лиги «Динамо» набрало 30 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В первом официальном матче после перерыва московский коллектив встретится с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 28-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва
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