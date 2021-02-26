Шварц: «Не стал бы говорить исключительно о Берише»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube поговорил о предстоящей игре с «Ахматом».

- «Ахмат» играет в атакующий футбол, «Динамо» тоже. Значит ли это, что в воскресенье нас ждет открытый футбол?

- В первую очередь для нас будет важно сыграть надежно у своих ворот. Что касается той же игры со «Спартаком», мы пробежали 24 километра, проделали очень большую работу, было очень много спринтов. Второе - создавать опасные моменты у ворот соперника.

- У «Ахмата» играет на левом фланге Бернард Бериша, который здорово разгоняет атаки. Будете ли ему уделять внимание?

- Нет, я бы не стал говорить исключительно о Берише. Для нас важно отыграть командно в обороне. Мы на этом сейчас делаем акцент. В воскресенье будем стараться надежно сыграть командно в обороне.

- С другой стороны в составе «Ахмата» есть правый защитник Максим Ненахов, в пассиве которого есть две красные карточки и семь желтых, и есть Лесовой, который здорово играет один в один. Будет акцент на левый фланг?

- Здесь не столь важна статистика, по которой у крайнего защитника много желтых и две красные карточки. Главное, чтобы Лесовой использовал свои сильные стороны, шел в дриблинг, создавая опасные моменты. Помимо этого нам нужна вариативность у ворот соперника.

- Насколько вы придаете значение статистике? Перед прошлым годом, когда команда одержала победу в Грозном, не могла там выиграть восемь лет. Это имеем для вас какое-то значение?

- Честно говоря, не придаю большого значения этому. Мы не анализировали матчи, которые были до нас. Это будет первая встреча с «Ахматом» с тех пор, когда я возглавил команду. Да, мы знаем статистику, но она не будет оказывать большого влияния на ход игры.