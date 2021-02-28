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17-летний Захарян забил дебютный гол за «Динамо»

28 Февраля 2021, 17:22,

Сегодня, 28 февраля, «Динамо» в рамках двадцатого тура российской Премьер-лиги играет на выезде против «Ахмата».

На 38-й минуте свой дебютный гол за московский клуб забил 17-летний нападающий Арсен Захарян, уверенно разобравшись с обороной грозненцев после передачи Шиманьского. Стоит отметить, что молодой россиянин впервые появился в стартовом составе «Динамо».

После первого тайма «Динамо» впереди со счётом 2:0.

Захарян, являющийся воспитанником «Динамо», проводит лишь третий матч за клуб. Контракт Арсена с москвичами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сегодняшняя победа позволит «Динамо» вернуться на шестое место в российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Арсен Захарян
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