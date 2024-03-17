Почеттино: «Кайседо играет всё лучше и лучше»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино отметил прогресс Мойсеса Кайседо.

Полузащитник, приобретённый прошлым летом у «Брайтона» за 116 млн евро, не лучшим образом провёл старт сезона, однако, по словам рулевого «синих», в последнее время показывает всё более уверенную игру.

«Кайседо играет всё лучше и лучше. Мы ждём от него большего. Он хорошо провёл матч против «Ньюкасла», но мы должны продолжать подталкивать его, чтобы он становился лучше и добивался прогресса с каждым днём», – передаёт Daily Star слова Почеттино.

В воскресенье «Челси» сыграет против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии. Матч стартует в 15:45 по московскому времени.