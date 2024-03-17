Почеттино: «Челси» заслужил выход в полуфинал

Наставник лондонского клуба Маурисио Почеттино высказался о выходе в полуфинал Кубка Англии.

Сегодня, 17 марта «Челси» на своём поле обыграл «Лестер» в четвертьфинале турнира. Встреча завершилась со счётом 4:2, победный гол был забит на 92-й минуте, а спустя 6 минут был забит четвёртый мяч.

- В этом и есть вся красота футбола. Мы заслужили эту победу и выход в полуфинал. Наша команда находится на этапе построения, а я очень хорошо знаю, как ей управлять. Болельщики хотели, чтобы мы победили? Мы это сделали. Они хотели пойти на «Уэмбли»? Мы всё для этого сделали. Мы уважаем их мнение, а они должны уважать моё решение, - приводит слова специалиста ВВС.

В полуфинале «Челси» встретится с победителем пары «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль», которые играют в эти минуты. После первого тайма счёт 2:1 в пользу команды Юргена Клоппа.