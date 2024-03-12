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Почеттино оценил выступления Палмера в матче с «Ньюкаслом»

12 Марта 2024 • 11:50 Комментировать
Челси
...
Лестер
17.03 15:45

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступления полузащитника Коула Палмера в матче против «Ньюкасла». Англичанин отметился голом и результативной передачей, что помогло «Челси» одержать победу 3:2.

«Коул в очередной раз показал свой уровень. Очень приятно, что у нас есть такой игрок. Это футболист, который способен связывать игру. Палмер показывает фантастический уровень и становится всё более зрелым с каждым днём»,  – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Палмер перебрался в «Челси» летом из «Манчестер Сити». В этом сезоне Коул отметился 11 голами и 8 ассистами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Коул Палмер ещё теги

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Сегодня, 12 Марта
11:50
Почеттино оценил выступления Палмера в матче с «Ньюкаслом»
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