Почеттино оценил выступления Палмера в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступления полузащитника Коула Палмера в матче против «Ньюкасла». Англичанин отметился голом и результативной передачей, что помогло «Челси» одержать победу 3:2.

«Коул в очередной раз показал свой уровень. Очень приятно, что у нас есть такой игрок. Это футболист, который способен связывать игру. Палмер показывает фантастический уровень и становится всё более зрелым с каждым днём», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Палмер перебрался в «Челси» летом из «Манчестер Сити». В этом сезоне Коул отметился 11 голами и 8 ассистами в Английской премьер-лиге.