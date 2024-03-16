Почеттино объяснил, почему Силва потерял место в основе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему 39-летний центральный защитник Тьяго Силва потерял место в стартовом составе. Напомним, бразилец пару недель назад восстановился после небольшой травмы, но так и не вернулся в основу.

«Для меня всё очевидно: футболист должен хорошо выступать и заслуживать своё место на поле. Имя, опыт или статус легенды для меня ничего не значат. Тьяго сейчас хорошо тренируется и ждёт своего шанса сыграть», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В конце сезона Силва с большой долей вероятности покинет «Челси» на правах свободного агента, ведь у него истекает контракт с командой.