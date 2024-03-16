Почеттино: «Неудивительно, что Палмера вызвали в сборную Англии»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о вызове полузащитника Коула Палмера в сборную Англии. Хавбек должен помочь «трём львам» в ближайших поединках.

«Неудивительно, что Палмера вызвали в сборную Англии. Он показывает отличную игру и характер. Коул невероятно быстро адаптировался к новой команде и справился с давлением. В психологическом плане за нынешний «Челси» играть сложно, но Палмер справился. Это делает его особенным», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Палмер в нынешнем сезоне имеет на счету 11 голов и 8 результативных передач в Английской премьер-лиге. «Челси» летом заплатил за хавбека 47 миллионов евро.