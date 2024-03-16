Почеттино высказался насчёт того, что Стерлинг не попал в заявку сборной Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с нападающим Рахимом Стерлингом. Напомним, футболист не попал в заявку сборной Англии на мартовские матчи.

«Ситуация сложная. Единственное, что мы можем сделать – это помочь Рахиму лучше играть за клуб. Всё остальное от нас не зависит. Чтобы вернуться в сборную Стерлингу нужно хорошо выступать и убедить тренера. Одними словами я не могу облегчить его состояние или как-то утешить», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Стерлинг летом может перебраться в Саудовскую Аравию. Руководство «Челси» недовольно выступлениями футболиста в нынешнем сезоне.