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Почеттино высказался насчёт того, что Стерлинг не попал в заявку сборной Англии

16 Марта 2024 • 12:23 Комментировать
Челси
...
Лестер
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17.03 15:45

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с нападающим Рахимом Стерлингом. Напомним, футболист не попал в заявку сборной Англии на мартовские матчи.

«Ситуация сложная. Единственное, что мы можем сделать – это помочь Рахиму лучше играть за клуб. Всё остальное от нас не зависит. Чтобы вернуться в сборную Стерлингу нужно хорошо выступать и убедить тренера. Одними словами я не могу облегчить его состояние или как-то утешить», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Стерлинг летом может перебраться в Саудовскую Аравию. Руководство «Челси» недовольно выступлениями футболиста в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Маурисио Почеттино Рахим Стерлинг ещё теги

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