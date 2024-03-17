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Кукурелья забил дебютный гол за «Челси»

17 Марта 2024 • 17:23 Комментировать
Челси
4:2
Лестер

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья забил свой первый мяч в составе «синих».

В эти минуты «Челси» принимает на своем поле «Лестер» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. На данный момент счет в игре ничейный – 2:2.

Автором первого забитого мяча в этом поединке стал Кукурелья, для которого гол стал дебютным в составе «Челси».

Напомним, испанский футболист присоединился к лондонскому коллективу в августе 2022 года, перебравшись из «Брайтона».

Следить за событиями четвертьфинального матча «Челси» - «Лестер» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья

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