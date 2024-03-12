Почеттино: «С опытом Джексон будет более спокоен у чужих ворот»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил надежду, что нападающий Николас Джексон в будущем станет более зрелым футболистом.

«Нам нужно понять, что футболисты молоды. Им нужно сперва узнать Премьер-лигу, а затем сыграться с партнёрами. Джексон выступает очень хорошо. Безусловно, у него есть сильные качества. С большим количеством матчей и с опытом Николас будет более спокоен у чужих ворот. Надеюсь, это поможет ему в реализации моментов», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Джексон отметился девятью голами и тремя результативными передачами в Английской премьер-лиге.