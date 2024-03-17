У Стерлинга незабитых пенальти больше, чем забитых

В воскресенье «Челси» проводит домашний матч против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии. По ходу первого тайма вингер Рахим Стерлинг не реализовал одиннадцатиметровый удар.

До выполнения этого пенальти Стерлинг имел 50% в показателе реализации пенальти (четыре реализованных, четыре нереализованных). Теперь незабитых одиннадцатиметровых у игрока «Челси» больше – 5:4.

Следить за кубковым матчем между «Челси» и «Лестером» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что в полуфинал Кубка Англии уже пробились «Ковентри» и «Манчестер Сити».