Почеттино: «Джексон забил почти столько же, сколько Дрогба в первом сезоне за «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о нападающем Николасе Джексоне, который забил в двух последних матчах своей команды в АПЛ.

«На старте сезона Джексон нуждался в поддержке. Я всегда верил, что Николас способен достичь здесь успеха. В последнее время он добился прогресса, но ему ещё есть над чем работать. Джексон уже забил почти столько же, сколько Дрогба в первом сезоне за «Челси». Это наверняка воодушевляет болельщиков. Они должны быть более терпеливыми», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

На счету Джексона 9 голов в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В своём дебютном сезоне за «Челси» Дидье Дрогба забил 10 голов в чемпионате.