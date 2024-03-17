Палмер назвал трудным матч против «Лестера»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Лестера».

Встреча завершилась победой «синих» со счётом 4:2, два своих гола лондонский клуб забил в компенсированное время.

- Это был трудный матч. Мы рады снова вернуться на «Уэмбли», - цитирует Палмера Sky Sports.

В матче с «Лестером» Палмер совершил очередное результативное действие, которое стало для него 25 в текущем сезоне. На счету полузащитника 14 голов и 11 ассистов на партнёров по команде.

В полуфинале команда Маурисио Почеттино сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». В другой полуфинальной паре сыграют «Манчестер Сити» и «Ковентри Сити».