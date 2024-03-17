Хассельбайнк: «Стерлинг не очень хорош в завершении атак»

Экс-нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказался об игре Рахима Стерлинга в первом тайме четвертьфинального матча Кубка Англии против «Лестера». Бывший игрок «Манчестер Сити» отметился ассистом, но до этого не реализовал пенальти. «Челси» ушёл на перерыв с преимуществом в два гола.

«Стерлинг не очень хорош в завершении атак. Когда у него есть время подумать, он принимает далеко не лучшее решение. Многие вещи прокручиваются в голове Рахима, но он выбирает неправильный вариант», – приводит слова Хассельбайнка BBC.

Стерлинг в нынешнем сезоне отметился 6 голами и 3 ассистами в Английской премьер-лиге.