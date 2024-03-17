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Англия. Кубок Англии

Почеттино высказался об освистывании Стерлинга

17 Марта 2024 • 19:25 Комментировать
Челси
4:2
Лестер

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино призвал болельщиков поддержать полузащитника команды Рахима Стерлинга.

17 марта «Челси» на своём поле обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии – 4:2. Стерлинг не смог забить с пенальти на 26-й минуте.

- Он потрясающий игрок, нужно поддержать его. Он более 10 лет играет в чемпионате Англии, у него огромный опыт. Ему чуть-чуть не повезло сегодня. Но мы одна команда и должны быть рядом.

Почеттино заявил, что команде не нравится критика со стороны фанатов, однако отметил, что они имеют право проявлять свои эмоции.

На счету Стерлинга в текущем сезоне 36 матчей, восемь голов и семь ассистов на партнёров.


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Евро-Футбол.Ру,
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