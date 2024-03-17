Хассельбайнк раскритиковал Роберта Санчеса

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк раскритиковал вратаря команды Роберта Санчеса, который не лучшим образом провёл первый тайм против «Лестера» в четвертьфинале Кубка Англии.

«Роберт отсутствовал длительное время и не играл регулярно. Сейчас у него возникают проблемы. Ему нужно стать лучше. Санчес слишком много рискует. Ему повезло, что он не пропустил», – цитирует Хассельбайнка BBC.

Напомним, после травмы Санчес потерял место в стартовом составе «Челси». Основным голкипером «синих» уже несколько месяцев является Джордже Петрович, который перебрался на «Стэмфорд Бридж» летом из МЛС.