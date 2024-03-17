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Палмер совершил 25 голевое действие в сезоне

17 Марта 2024 • 16:44 Комментировать
Челси
2:2
Лестер
1 1.45 X 5.00 2 7.00
2-й тайм

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер отметился очередным результативным действием. Хавбек забил в ворота «Лестера» и удвоил преимущество своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии.

Поразив ворота «лис», Палмер сделал своё 25 результативное действие в нынешнем сезоне во всех турнирах. На счету англичанина 14 голов и 11 голевых передач. Отметим, что в Английской премьер-лиге футболист набрал 11 + 8 по системе гол + пас.

Летом Палмер обошёлся «Челси» в 47 миллионов евро. Бывший полузащитник «Манчестер Сити» является одним из лучших игроков своей команды в дебютном сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Коул Палмер

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ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
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