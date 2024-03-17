Почеттино объяснил, почему Чилуэлл начал матч с «Лестером» на скамейке запасных

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал объяснения по поводу того, почему левый защитник Бен Чилуэлл начал матч с «Лестером» на скамейке запасных. Напомним, если «синие» обыграют «лис», лондонская команда выйдет в полуфинал Кубка Англии.

«Чилуэлл на скамейке запасных, и это хорошо. Он является очень важным игроком, поэтому нам приятно, что Бен так быстро вернулся после травмы. Пока он не готов выйти в старте. Мы не хотим рисковать его здоровьем перед поездкой в сборную Англии», – сказал Почеттино в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Чилуэлл летом стал вице-капитаном «Челси». Повязку же получил правый защитник Рис Джеймс, который ныне восстанавливается после травмы.