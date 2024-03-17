«Челси» думает предложить Палмеру новый контракт

Лондонский «Челси» раздумывает над тем, чтобы предложить своему полузащитнику Коулу Палмеру новый контракт. По информации от Daily Star, «синие» хотят повысить зарплату англичанина по причине его успешных выступлений.

По нынешнему контракту Палмер зарабатывает всего 4,5 миллионов евро в год. Полузащитник занимает аж 16 место в зарплатной ведомости. Это при том, что Коул является самым результативным игроком команды в этом сезоне.

Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» в конце прошлого лета за 47 миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек успел отметиться 11 голами и 8 результативными передачами в Английской премьер-лиге.