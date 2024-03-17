Мудрик и Стерлинг – в основе «Челси» на четвертьфинал Кубка Англии

В воскресенье «Челси» будет принимать «Лестер» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Санчес, Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

Матч между «Челси» и «Лестером» стартует в 15:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что полуфиналистами Кубка Англии уже стали «Ковентри» и «Манчестер Сити».