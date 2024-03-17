Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Мудрик и Стерлинг – в основе «Челси» на четвертьфинал Кубка Англии

17 Марта 2024 • 14:49 Комментировать
Челси
...
Лестер
1 1.45 X 5.00 2 7.00
Через 0 ч. 25 мин.

В воскресенье «Челси» будет принимать «Лестер» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Рулевой «пенсионеров» Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Санчес, Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мудрик, Стерлинг, Джексон.

Матч между «Челси» и «Лестером» стартует в 15:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что полуфиналистами Кубка Англии уже стали «Ковентри» и «Манчестер Сити».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
11:44
«Челси» думает предложить Палмеру новый контракт
02:05
Почеттино: «Кайседо играет всё лучше и лучше»
02:02
Челси - Лестер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Марта
18:17
Бесплатная ставка и прогноз на матч Челси — Лестер Кубка Англии — 17 марта 2024
12:37
Почеттино: «Джексон забил почти столько же, сколько Дрогба в первом сезоне за «Челси»
12:23
Почеттино высказался насчёт того, что Стерлинг не попал в заявку сборной Англии
12:17
Почеттино: «Неудивительно, что Палмера вызвали в сборную Англии»
11:57
Почеттино объяснил, почему Силва потерял место в основе
11:50
Прогноз на точный счёт матча Челси — Лестер Кубка Англии — 17 марта 2024
12 Марта
11:58
Почеттино: «С опытом Джексон будет более спокоен у чужих ворот»
11:50
Почеттино оценил выступления Палмера в матче с «Ньюкаслом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛЕСТЕР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы В «Барселоне» случилась отставка Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Промес обратился к «Спартаку»
Спортивные новости
Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.03.24 в 15:45
Челси Челси
Лестер Лестер
1.45 4.60 6.20
Видео
17.03.24 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
3.70 3.85 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
14:49 · Англия. Кубок Англии
Мудрик и Стерлинг – в основе «Челси» на четвертьфинал Кубка Англии
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» думает предложить Палмеру новый контракт
11:41 · Англия. Кубок Англии
Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
10:43 · Англия. Кубок Англии
Булыкин назвал точный счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
10:37 · Англия. Кубок Англии
Канчельскис выделил фаворита в матче «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
04:41 · Англия. Кубок Англии
​Гивен: «Ньюкасл» не был достаточно хорош»
04:27 · Англия. Кубок Англии
​Майка Ричардс: «Манчестер Сити» даже не пришлось напрягаться»
04:14 · Англия. Кубок Англии
​«Ньюкасл» нанёс лишь два удара по воротам соперника - худший показатель с 2015 года
03:24 · Англия. Кубок Англии
Каземиро исключён из заявки сборной Бразилии из-за травмы официально
02:56 · Англия. Кубок Англии
Варан – о матче с «Ливерпулем»: «Мы в хорошей форме»
02:26 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Мы сделаем всё, чтобы воспользоваться последним шансом выиграть трофей»
02:05 · Англия. Кубок Англии
Почеттино: «Кайседо играет всё лучше и лучше»
01:58 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг: «Уверен, Маунт добьётся успеха в «Манчестер Юнайтед»
01:43 · Англия. Кубок Англии
Тен Хаг не одобрил сравнения Майну с Зеедорфом
00:14 · Англия. Кубок Англии
Варан назвал главные цели «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем