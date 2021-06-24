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В Мюнхене 12 болельщиков заразились COVID-19 за три проведенных матча Евро

24 Июня 2021, 21:02,

За три матча группового этапа чемпионата Европы в Мюнхене было зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19 среди болельщиков, сообщает агентство ДПА, ссылаясь на данные департамента здравоохранения города.

По данным источника, шесть положительных проб из более, чем тысячи взятых, было непосредственно из посетивших стадион болельщиков, остальные шесть были взяты у болельщиков, посещавших городскую фан-зону. Также агентство сообщает, что по итогам третьего матча, который посетило наибольшее число болельщиков, случаев с положительными тестами не было.

Напомним, что Мюнхен принял три матча группового этапа чемпионата Европы, во всех из них играла сборная Германии со своими соперниками по группе: сборной Франции, Португалии и Венгрии. Кроме того, в немецком городе пройдет еще и четвертьфинал Евро, в котором сразятся победители пар 1/8 финала: Италия - Австрия и Бельгия - Португалия.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Чемпионат Европы
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