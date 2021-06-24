Марко Росси: «Невероятно, но мы разочарованы результатом 2:2 в Мюнхене»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси дал комментарий после ничьей с Германией на Евро-2020.

- Невероятно, но мы разочарованы результатом 2:2 в Мюнхене, и при этом немцы празднуют. Это все говорит само за себя. Мы расстроены, потому что были очень близки к выходу из группы, и ребята должны были это прочувствовать. Они бились, словно львы, во всех трех матчах и заставили всю страну ими гордиться. Мы никогда не боялись громких имен и стояли плечом к плечом против любого соперника. Никто не может пожаловаться на игру или отношение к делу, - приводит слова Росси УЕФА.

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