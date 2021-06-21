​Мюллер не сыграет с Венгрией

Томас Мюллер не поможет сборной Германии в игре третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Венгрии. Игрок группы атаки Бундестим получил повреждение колена, сообщает Sport Bild. По данным источника, Мюллер рискует пропустить и первый матч плей-офф Евро-2020, если немецкая команда туда пробьётся.

После двух туров групповой стадии сборная Германии имеет 3 набранных очка в своём активе. Команда Йоахима Лёва проиграла Франции (0:1), после чего обыграла Португалию (4:2).

Матч между сборными Германии и Венгрии пройдёт в ближайшую среду, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.