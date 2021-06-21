​Мюллер не сыграет с Венгрией

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21 Июня 2021, 14:56,
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Томас Мюллер не поможет сборной Германии в игре третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Венгрии. Игрок группы атаки Бундестим получил повреждение колена, сообщает Sport Bild. По данным источника, Мюллер рискует пропустить и первый матч плей-офф Евро-2020, если немецкая команда туда пробьётся.
После двух туров групповой стадии сборная Германии имеет 3 набранных очка в своём активе. Команда Йоахима Лёва проиграла Франции (0:1), после чего обыграла Португалию (4:2).
Матч между сборными Германии и Венгрии пройдёт в ближайшую среду, 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер