Лёв: «Венгрия играла с 10 футболистами на своей половине поля, ей нечего было терять»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отметил настрой венгерских соперников, которые едва не выбили «бундестим» с Евро-2020. Лишь поздний гол Леона Горецки помог немецкой команде пройти в плей-офф.

- Все «маленькие» команды очень много трудятся на поле и хорошо обороняются. Венгрия играла с 10 футболистами на своей половине поля, ей нечего было терять. Здорово, что мы вышли из такой сложной группы. Сейчас можем переключить свое внимание на предстоящий матч против Англии, - приводит слова Лёва УЕФА.

Примечательно, что по ходу этого матча в онлайн-таблице сборная Германии вылетала с 11-й по 47-ю минуту матча, а также с 60-й по 84-ю минуту.